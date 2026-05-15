Ushtria izraelite vret një 16-vjeçar palestinez në Bregun Perëndimor

Mohammad Sıo
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Një 16-vjeçar palestinez u vra sot herët nga zjarri i ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, njofton agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA, transmeton Anadolu.
Agjencia raportoi se Fahd Zeidan Oweis, 16-vjeç, u qëllua për vdekje nga forcat izraelite në fshatin Al-Lubban al-Sharqiya, në jug të qytetit të Nablusit ndërsa ishte në zonën fushore të fshatit.
Forcat izraelite e mbajtën trupin e tij pasi penguan ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze të arrinin tek ai, shtoi WAFA.
Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, është përballur me një përshkallëzim në operacionet ushtarake izraelite, përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje nga okupuesit izraelitë kundër palestinezëve dhe pronës së tyre.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe okupuesit izraelitë kanë vrarë 1.155 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22 mijë njerëzve, sipas shifrave zyrtare palestineze.