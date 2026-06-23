Ushtria izraelite vret dy të rinj në jug të Libanit para nisjes së bisedimeve në Washington

Lina Altawell
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Sot të shtënat izraelite vranë dy të rinj në Nabatieh al-Fawqa në jug të Libanit, pasi ushtarët izraelitë qëlluan drejt një grupi njerëzish, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite hapi zjarr ndaj një grupi prej katër personash pranë një buldozeri që po punonte për të rihapur një rrugë në lagjen Deir të qytetit, sipas NNA. Dy të plagosurit u dërguan në Spitalin Libanez të Ndihmës Popullore në Nabatieh, tha agjencia.
Një nga të plagosurit ndërroi jetë nga plagët, duke e çuar numrin e të vrarëve nga të shtënat në dy, raportoi më vonë NNA.
Sulmi vjen ndërsa Izraeli dhe Libani do të zhvillojnë një raund të pestë negociatash të drejtpërdrejta në Washington të martën.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë mbi 4.100 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12 mijë të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.