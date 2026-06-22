Ushtria izraelite vret dy palestinezë në Bregun Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Ushtria izraelite vrau dy palestinezë dhe plagosi të paktën një tjetër në Bregun Perëndimor të pushtuar jugor të dielën vonë, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime sigurie, agjencia palestineze e lajmeve Wafa i identifikoi dy viktimat si Reda Awad, 15-vjeç dhe Issa Awad, 19-vjeç.
Burimet thanë se forcat izraelite i lanë të dy të gjakosur për një periudhë të gjatë përpara se t'i mbanin trupat e tyre.
Dy të rinj të tjerë u plagosën gjithashtu nga të shtënat izraelite dhe u transferuan në spital, me gjendjen e tyre të qëndrueshme.
Në një deklaratë, ushtria izraelite pretendoi se individët kishin hedhur kokteje molotov në drejtim të vendbanimit Karmi Tzur.
Karmi Tzur është ndërtuar në tokën palestineze që i përket qytetit të Beit Ummar, në veri të Khalilit.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023, Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë një rritje të sulmeve nga forcat izraelite dhe pushtuesit kundër palestinezëve.
Sipas shifrave palestineze, të paktën 1.173 palestinezë janë vrarë, 12.666 janë plagosur, rreth 23.000 janë arrestuar dhe afërsisht 33.000 janë zhvendosur në territor gjatë asaj periudhe.