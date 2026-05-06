Ushtria izraelite urdhëron evakuimin e menjëhershëm të 12 fshatrave në jug të Libanit para sulmeve të reja

Lina Altawell
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ushtria izraelite të mërkurën paralajmëroi banorët e 12 fshatrave në Libanin jugor që të evakuojnë menjëherë shtëpitë e tyre përpara sulmeve të planifikuara, thanë deklaratat e ushtrisë, transmeton Anadolu.
Avichay Adraee, zëdhënësi i ushtrisë izraelite për gjuhën arabe, tha se paralajmërimi vlen për banorët e fshatrave "Kawthariyet al-Siyad, Al-Ghassaniyeh, Mazraat al-Daoudiyeh, Bdeias, Rihan, Zellaya, Al-Bazouriyeh, Harouf, Habboush, Ansariyeh, Qallawiyah dhe Deir al-Zahrani".
"Ju duhet të evakuoni menjëherë shtëpitë tuaja dhe të zhvendoseni të paktën 1.000 metra larg në zona të hapura", tha Adraee, duke shtuar se ky urdhër vjen si paralajmërim përpara nisjes së sulmeve.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të saj shumëvjeçar në Gaza.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë 2.702 persona dhe kanë plagosur 8.311 të tjerë, si dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milionë persona, rreth një të pestën e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, duke përfshirë disa zona ku ka qenë për dekada dhe të tjera që nga lufta e viteve 2023-2024, dhe gjatë konfliktit aktual ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor.