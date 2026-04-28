Ushtria izraelite urdhëron evakuimin e 16 qyteteve në Libanin jugor, pavarësisht armëpushimit

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ushtria izraelite lëshoi të martën paralajmërime të menjëhershme për evakuim për banorët e 16 qyteteve në Libanin jugor, në shkeljen e fundit të një armëpushimi të përkohshëm midis Bejrutit dhe Tel Avivit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, u bëri thirrje banorëve të qyteteve Ghandoorieh, Borj Qalaouiyeh, Qalaouiyeh, Sawaneh, Jmeijmeh, Safad al-Battikh, Braachit, Shaqra, Aita al-Jabal, Tebnine, Sultaniyeh, Bir al-Sanasil, Dounine, Kherbet Selem, Selaa dhe Deir Kifa që të evakuohen dhe të shkojnë në veri.
Ai tha se paralajmërimi u lëshua nën dritën e "shkeljeve të armëpushimit nga Hezbollahu".
"Ushtria nuk ka ndërmend t'ju dëmtojë", pohoi Adraee, duke i nxitur banorët të evakuohen menjëherë nga shtëpitë e tyre dhe të shkojnë drejt zonës së Sidonit për sigurinë e tyre.
Ai paralajmëroi se kushdo që ndodhet pranë operativëve, infrastrukturës ose pajisjeve ushtarake të Hezbollahut "do të jetë në rrezik".
Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në Liban, pavarësisht armëpushimit mes shkeljeve të përsëritura. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha javën e kaluar se kishte kërkuar të parandalonte Izraelin nga kryerja e sulmeve ajrore në Liban.
Trump njoftoi për herë të parë një armëpushim 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit më 17 prill, përpara se të thoshte të enjten se do të zgjatej me tre javë.
Para armëpushimit, Izraeli nisi një ofensivë më 2 mars duke vrarë të paktën 2.509 persona dhe plagosur 7.755 të tjerë, ndërsa ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz, sipas shifrave zyrtare.