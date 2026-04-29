Ushtria izraelite shkurton kohën e uljes së helikopterëve në Liban për të shmangur sulmet e Hezbollahut

Rania R.a. Abushamala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Ushtria izraelite ka vendosur të shkurtojë kohëzgjatjen e uljeve të helikopterëve të saj brenda Libanit për të zvogëluar rrezikun e zbulimit dhe goditjes nga Hezbollahu, raportoi Radioja e Ushtrisë, transmeton Anadolu.
Ky veprim është pjesë e një serie masash të miratuara nga ushtria për t’iu kundërvënë kërcënimit në rritje që paraqesin dronët e mbushur me eksploziv, të lëshuar nga Hezbollahu kundër forcave izraelite, tha transmetuesi.
“Përfaqësues të ushtrisë morën pjesë në një seancë me dyer të mbyllura në Knesset në fillim të kësaj jave për të diskutuar kërcënimin nga dronët dhe paraqitën masa për ta adresuar atë”, thuhet në lajm.
Ndër hapat e parashikuar janë përmirësimet e armëve personale të ushtarëve për të rritur aftësinë e tyre për të penguar dronët, duke përfshirë pajisjen me optikë të specializuar dhe municion fragmentues për të rritur mundësinë e goditjes së objektivave.
Ushtria gjithashtu ka vendosur të minimizojë kohën që u duhet helikopterëve për t’u ulur brenda Libanit, veçanërisht gjatë misioneve të evakuimit mjekësor, në mënyrë që të zvogëlojë gjasat që Hezbollahu të identifikojë vendndodhjen e tyre dhe të përpiqet t’i godasë.
Ky zhvillim vjen disa ditë pasi ushtarë izraelitë u plagosën kur Hezbollahu lëshoi një dron me eksploziv që shënjestroi një helikopter që po kryente një mision evakuimi. Hezbollahu ka kryer sulme me dronë dhe raketa kundër trupave izraelite dhe mjeteve ushtarake në jug të Libanit si përgjigje ndaj shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit të përkohshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump fillimisht njoftoi një armëpushim dhjetëditor midis Izraelit dhe Libanit më 17 prill, përpara se të deklaronte të enjten se ai do të zgjatej edhe për tri javë. Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë të paktën 2.534 persona, kanë plagosur 7.863 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz.