Ushtria izraelite shkatërron shtëpi dhe vendos pika kontrolli në zonat e pushtuara në jug të Libanit

Lina Altawell
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ushtria izraelite ka vendosur pika kontrolli midis të ashtuquajturës “zonë e verdhë” dhe zonës kufitare në jug të Libanit, ndërsa vazhdon praninë e saj ushtarake brenda territorit libanez, raportoi të mërkurën Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
“Vija e Verdhë” është një vijë jozyrtare që shtrihet rreth 8 kilometra brenda territorit libanez nga kufiri, e vendosur nga Izraeli gjatë ofensivës së tij të fundit në Liban.
Sipas raportimit, ushtria izraelite ka ngritur pika kontrolli midis zonës së verdhë, zonës kufitare dhe zonës në jug të lumit Litani, pa dhënë detaje për natyrën, numrin apo vendndodhjen e tyre.
Forcat izraelite gjithashtu kanë shkatërruar rrugë, përfshirë rrugën që lidh zonën Hamoul me Naqoura dhe Aita al-Shaab, si dhe kanë prerë pemë në të dy anët e saj, thuhet më tej.
Po ashtu, ato kanë shpërthyer disa shtëpi në zonën Beit Yahoun-Hadatha dhe në qytetin e Tirit në rrethin Bint Jbeil, sipas NNA-së.
Këto zhvillime ndodhën disa orë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz vizituan zonat e pushtuara nga Izraeli në jug të Libanit, raportoi Radioja e Ushtrisë Izraelite.
Izraeli ka pushtuar pjesë të jugut të Libanit prej vitesh, disa prej tyre për dekada, dhe e ka zgjeruar kontrollin gjatë ofensivës së fundit.
Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez, duke filluar me dy “zona pilot” që nuk janë bërë publike.
Marrëveshja nuk përcakton afat kohor për tërheqje, por e lidh atë me marrjen e kontrollit të plotë të sigurisë nga ushtria libaneze në zonat e evakuuara dhe çarmatosjen e grupeve të armatosura, veçanërisht Hezbollahut.
Më 21 qershor, Netanyahu u zotua të vazhdojë mbajtjen e asaj që e quajti “zonë sigurie” në jug të Libanit, pavarësisht një marrëveshjeje SHBA–Iran që hyri në fuqi më 18 qershor dhe që përfshin garanci për sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
Që nga 2 marsi 2026, ofensiva e Izraelit në Liban ka vrarë 4.278 persona, ka plagosur 12.196 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz.