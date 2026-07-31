Ushtria izraelite shkatërron shpella dhe shtëpi në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes kornizë

Lina Altawell
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Forcat izraelite kryen shpërthime në shkallë të gjerë në jug të Libanit vonë të enjten dhe herët të premten, duke shkatërruar shpella dhe shtëpi, njoftuan mediat shtetërore libaneze, transmeton Anadolu.
Shpërthime të fuqishme ndodhën në qytetet Yohmor al-Shaqif, Arnoun dhe Kfar Tebnit në distriktin Nabatieh, raportoi Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve (NNA). Shpërthimet u dëgjuan në të gjithë jugun e Libanit dhe deri në Iqlim al-Kharroub dhe Khaldeh, në jug të Bejrutit, tha agjencia.
Shpërthimet pranë Kështjellës Beaufort thyen dritaret dhe dëmtuan shtëpi në qytetin Qlaiaa në distriktin Marjayoun, shtoi ajo. Banorët i thanë agjencisë se një valë e fuqishme goditëse tronditi qytetin ndërsa aroma e barutit u përhap në zonë.
Herët të premten, forcat izraelite hodhën në erë disa shpella dhe shtëpi pranë qyteteve Mansouri dhe Majdal Zoun në distriktin Tyre. Të enjten në mbrëmje, forcat izraelite hapën zjarr me mitralozë rreth Mansourit dhe Bayt al-Sayyad dhe bombarduan Mansourin me disa predha, sipas agjencisë.
Zhurmat e tankeve izraelite u dëgjuan gjithashtu në kodrën Baraachit drejt qytetit Ainata në distriktin Bint Jbeil, duke përkuar me shpërthime dhe lëkundje në sektorët lindorë dhe perëndimorë të jugut të Libanit.
Nuk u raportuan menjëherë të plagosur. Në një deklaratë të përbashkët të enjten vonë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz pranuan shpërthimet, duke pretenduar se ushtria kishte shkatërruar tunele nën Kështjellën e Beaufort-it.
Në deklaratë pretendohej se tunelet ishin pjesë qendrore e një plani të Hezbollahut për të sulmuar vendbanimet në rajonin e Galilesë dhe thuhej se shpërthimet u kryen në përgjigje të asaj që u cilësua si "shkelje e armëpushimit".
Sipas deklaratës, ushtria përdori rreth 700 tonë eksplozivë për të shkatërruar tunelet, në kuadër të operacioneve kundër strukturave që ajo pretendon se i përkasin Hezbollahut.
Ushtria izraelite pretendoi në qershor se kishte zbuluar një rrjet tunelesh nën Kështjellën e Beaufort-it, por pretendimi nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.333 persona dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit.
Izraeli ka vazhduar sulmet e tij pavarësisht nënshkrimit të një "marrëveshjeje kornizë" të sponsorizuar nga SHBA-ja mes Bejrutit dhe Tel Avivit më 26 qershor. Marrëveshja parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga i gjithë territori libanez i pushtuar, në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze në ato zona dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, duke iu referuar Hezbollahut.