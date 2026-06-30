Ushtria izraelite shkatërron ndërtesa në të gjithë Rripin e Gazës

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ushtria izraelite shkatërroi ndërtesat dhe strukturat civile në të gjithë pjesën veriore dhe jugore të Gazës sot herët, të shoqëruara me granatime artilerie dhe të shtëna të forta armësh në zonat nën kontrollin e saj, raporton Anadolu.
Shkatërrimi erdhi mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Forcat izraelite kryen tre prishje në shkallë të gjerë të shtëpive dhe strukturave të mbetura në verilindje të Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, thanë burimet lokale dhe dëshmitarët për Anadolu.
Shkatërrimi përkoi me të shtënat e forta nga automjetet ushtarake izraelite, ndërsa artileria bombardoi zonat në veriperëndim të Rafah në Gazën jugore. Në Gazën veriore, dëshmitarët thanë se dëgjuan shpërthim masiv të shkaktuar nga një operacion izraelit shkatërrimtar pranë kryqëzimit Al-Sanafour në lagjen Al-Tuffah, në lindje të qytetit të Gazës.
Automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të fortë në lindje të lagjeve Al-Tuffah dhe Shujaiya ndërsa banorët raportuan shpërthime shtesë në zonat nën kontrollin e Izraelit.
Në javët e fundit, ushtria izraelite ka zgjeruar kontrollin e saj në pjesë të Rripit të Gazës duke lëvizur barrierat e betonit në perëndim që shënojnë të ashtuquajturën "Vija e Verdhë", duke zgjeruar zonën e kufizuar dhe duke detyruar palestinezët të largohen.
Forcat izraelite mbeten të dislokuara përgjatë "Vijës së Verdhë", një tampon sigurie brenda Rripit të Gazës që ndalon palestinezët të hyjnë në zonat e afërta. Izraeli aktualisht kontrollon më shumë se 70 për qind të enklavës.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, shkeljet izraelite që nga hyrja në fuqi e armëpushimit kanë vrarë 1.045 palestinezë dhe kanë plagosur 3.380 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Që nga 8 tetori 2023, më shumë se 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 173 mijë janë plagosur në Rripin e Gazës ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.