Ushtria izraelite shënoi rritje të ankesave për sulme seksuale në vitin 2025

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Ushtria izraelite mori 2.420 ankesa lidhur me sulmet dhe ngacmimet seksuale brenda radhëve të saj gjatë vitit 2025, duke shënuar rritje të konsiderueshme nga viti i kaluar, sipas të dhënave të paraqitura sot në Parlamentin e Izraelit (Knesset), transmeton Anadolu.
Kanali 12 i Izraelit tha se shifrat u prezantuan gjatë një takimi të Komitetit të Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes të Knessetit, i cili diskutoi trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual nga ushtria. Sipas të dhënave, njësia "Yahalom" e ushtrisë mori 2.420 raportime për sulme seksuale brenda ushtrisë gjatë vitit 2025.
Më shumë se 700 ankesa përfunduan vetëm me ato që u përshkruan si "takime komande" ndërsa 42 padi u ngritën kundër të dyshuarve dhe 21 të tjera iu nënshtruan vetëm masave disiplinore, sipas shifrave.
Ushtria gjithashtu ndaloi 60 kontraktorë civilë të hynin në bazat e ushtrisë, raportoi Kanali 12. Ushtria izraelite "pranoi një rritje në numrin e ankesave të paraqitura" për sjellje të pahijshme seksuale.
“Të dhënat që mora janë jashtëzakonisht shqetësuese, veçanërisht në dritën e rritjes së ndjeshme të ankesave që lidhen me ngacmimin seksual”, tha anëtarja e Knessetit, Merav Ben-Ari nga partia opozitare Yesh Atid, e cila inicioi diskutimin parlamentar.
“Ushtria izraelite duhet të përdorë të gjitha mjetet e disponueshme për të zvogëluar këtë fenomen, për ta parandaluar atë sa më shumë që të jetë e mundur dhe për të mbështetur viktimat gjatë gjithë shërbimit të tyre ushtarak”, shtoi ajo.
Sipas të dhënave, numri i ankesave të paraqitura gjatë vitit 2025 është rritur me rreth 350 krahasuar me vitin 2024. Raporti tha se vetëm 10 për qind e rasteve u trajtuan përmes procedurave penale të kryera nga Ministria e Brendshme dhe policia.