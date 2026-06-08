Ushtria izraelite pret që përballja me Iranin të zgjasë "disa ditë", nisin përgatitjet për thirrjen e rezervistëve

Lina Altawell
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ushtria izraelite pret që konfrontimi i vazhdueshëm ushtarak me Iranin do të vazhdojë për "disa ditë" mes një shkëmbimi sulmesh midis dy vendeve, thanë mediat izraelite të hënën, transmeton Anadolu.
“Vlerësimi brenda ushtrisë izraelite është se konfrontimi me Iranin do të vazhdojë për disa ditë”, tha Radio Army.
Media në fjalë tha se ushtria filloi përgatitjet për një thirrje të gjerë të forcave rezervë, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ndërkohë, Komanda e Frontit të Brendshëm të Izraelit shtrëngoi kufizimet për grumbullimet dhe lëvizjen në të gjithë vendin deri të hënën në mbrëmje.
Transmetuesi publik KAN tha se udhëzimet e reja lejojnë grumbullimin e deri në 200 persona në zona të hapura dhe 500 persona në ambiente të mbyllura, me kusht që njerëzit të mund të arrijnë në një zonë të mbrojtur brenda kohës së kërkuar.
Kufizimet përfshijnë gjithashtu mbylljen e plazheve për publikun, ndërsa vendet e punës mund të vazhdojnë të funksionojnë nëse kanë akses në zonat e mbrojtura brenda kohës së kërkuar, tha i njëjti burim.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, duke bërë që Irani të lëshonte raketa në veri të Izraelit si hakmarrje, me Izraelin që u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.