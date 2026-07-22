Ushtria izraelite po ndërton një pengesë brenda Gazës përtej "vijës së verdhë"

Lina Altawell
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ushtria izraelite po ndërton një pengesë tokësore brenda Rripit të Gazës, e cila shtrihet qindra metra përtej të ashtuquajturës "vijë e verdhë" në dy zona, raportoi e përditshmja izraelite Haaretz, transmeton Anadolu.
Vija e verdhë shënon zonën deri ku ushtria izraelite duhej të tërhiqej sipas fazës së parë të planit të presidentit amerikan Donald Trump për të ndalur gjenocidin e Izraelit ndaj palestinezëve në Gaza.
Duke cituar një hetim të bazuar në imazhe satelitore të fundit, Haaretz tha se pengesa përbëhet kryesisht nga një argjinaturë dheu dhe një hendek, dhe se ka zgjeruar zonën nën kontrollin e ushtrisë izraelite në 65 për qind të Rripit të Gazës.
Pas njoftimit për tërheqjen deri te vija e verdhë në tetor të vitit 2025, ushtria izraelite tha se kontrollonte 53 për qind të Gazës.
Sipas gazetës, një pjesë e traseut të pengesës shtrihet qindra metra përtej vijës së verdhë në zona që, kur u shpall armëpushimi, ishin përcaktuar si nën kontrollin e Hamasit.
Në një pikë në jug të Gazës, pengesa kalon vijën e verdhë për më shumë se 1 kilometër, tha Haaretz.
Sipas raportit, ushtria izraelite ka punuar prej muajsh për ndërtimin e pengesës, e cila shtrihet për disa kilometra brenda Rripit të Gazës.
Gazeta tha se pengesa fillimisht ishte ndërtuar përgjatë vijës së verdhë, ndërsa devijimi më i thellë në zonat e përcaktuara si nën kontrollin e Hamasit arrinte në 180 metra.
Megjithatë, imazhet satelitore të marra nga Planet Labs në korrik treguan se pengesa tani shtrihet qindra metra përtej vijës së verdhë në dy vende në jug të Gazës.
Në Khan Younis, një pjesë e pengesës shtrihet rreth 400 metra përtej vijës së verdhë përgjatë rrugës Salah al-Din, një rrugë kryesore që lidh veriun dhe jugun e Gazës.
Në Rafah, pengesa kalon vijën e verdhë me rreth 1.300 metra në një pikë, sipas Haaretz.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme në Gaza, duke vrarë të paktën 1.168 palestinezë dhe duke plagosur 3.798 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit më 8 tetor 2023, janë vrarë afro 73.300 palestinezë dhe janë plagosur 174.000 të tjerë, ndërsa 90 për qind e infrastrukturës civile të Gazës është dëmtuar ose shkatërruar.