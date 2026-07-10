Ushtria izraelite plagos disa palestinezë dhe ndalon ekipe mjekësore gjatë një bastisjeje në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ushtria izraelite ka qëlluar disa palestinezë, ka rrahur të tjerë dhe ka ndaluar ekipet e ambulancave gjatë një bastisjeje në fshatin Al-Mughayyir në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Amin Abu Alia, kreu i këshillit të fshatit Al-Mughayyir, në lindje të Ramallahut, tha për Anadolu se përleshjet shpërthyen pasi forcat izraelite bastisën fshatin nga ana lindore.
Ai tha se tre palestinezë u qëlluan dhe u dërguan në një qendër mjekësore në qytetin e afërt Abu Falah.
Abu Alia tha se ushtria gjithashtu bastisi shtëpinë e banorit Mohammed Hamed Abu Alia dhe rrahu personat brenda saj, duke lënë disa prej tyre me mavijosje dhe plagë.
Më vonë, shpërthyen përleshje me palestinezët që shkuan për të mbështetur familjen, gjatë të cilave forcat izraelite përdorën plumba të vërtetë dhe gaz lotsjellës.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj trajtuan dy persona, përfshirë një të plagosur nga copëzat e një granate trullosëse në kokë dhe fytyrë dhe një tjetër që ishte rrahur. Të dy u dërguan në spital.
Shoqata gjithashtu tha se ekipet e saj trajtuan një burrë 60-vjeçar, i cili ishte qëlluar me armë zjarri dhe e transferuan atë në spital.
Në një njoftim tjetër, Gjysmëhëna e Kuqe tha se forcat izraelite ndaluan ekipet e saj për rreth dy orë para se t’i lironin, ndërsa ata po trajtonin persona të plagosur brenda një shtëpie në fshat. Ajo tha se forcat izraelite konfiskuan gjithashtu çelësat e ambulancës.
Këto zhvillime ndodhën në një kohë të përshkallëzimit të bastisjeve dhe operacioneve ushtarake izraelite në qytetet dhe qytezat e Bregut Perëndimor të pushtuar, ndërsa Izraeli vazhdon luftën në Rripin e Gazës që nga 8 tetori i vitit 2023.