Ushtria izraelite përfundon misionin e Brigadës Givati ​​në Libanin jugor pas 8 muajsh

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Ushtria izraelite njoftoi të enjten se Brigada Givati përfundoi misionin e saj në Libanin jugor pas tetë muajsh operacione, pasi forcat izraelite vazhdojnë të pushtojnë disa zona të vendit dhe të kryejnë sulme. Autoritetet libaneze thonë se sulmet izraelite kanë vrarë 4.298 njerëz që nga tetori i vitit 2023, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se brigada përfundoi misionin e saj luftarak gjatë një ceremonie në kampin Filon në Izraelin verior, ku mori pjesë shefi i Komandës Veriore, gjeneralmajor Rafi Milo.
Ushtria tha se brigada fillimisht kreu operacione të mbrojtjes kufitare përpara se të niste ofensivën tokësore në Khiam, Bint Jbeil dhe zonat në veri të lumit Litani.
Ai pretendoi se brigada shkatërroi qindra vende të Hezbollahut, vrau qindra luftëtarë dhe sekuestroi më shumë se 1.000 armë.
Ushtria nuk dha asnjë arsye për përfundimin e dislokimit.
E përditshmja izraelite "Haaretz" raportoi se masa ishte pjesë e një rishpërndarjeje më të gjerë të trupave dhe tërheqjeve të pjesshme nga fshatrat e përzgjedhura sipas marrëveshjeve në terren të lidhura me një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja e nënshkruar me Libanin javën e kaluar.
Një tjetër media izraelite, "Yedioth Ahronoth", tha se masa pasqyronte "presion politik dhe operacional" dhe synonte të konsolidonte një zonë tampon në vend që t'i jepte fund pranisë ushtarake të Izraelit në Libanin jugor.
Të shtunën e kaluar, radio e ushtrisë izraelite raportoi se ushtria kishte filluar reduktimin e pranisë së saj tokësore në Libanin jugor nga pesë divizione në dy pas marrëveshjes kuadër.
Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan marrëveshjen e ndërmjetësuar nga SHBA-ja të premten e kaluar, duke parashikuar një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez duke filluar me dy zona pilot të paspecifikuara.
Marrëveshja, megjithatë, nuk përcakton një afat kohor për një tërheqje të plotë dhe lidh tërheqjet e mëtejshme me ushtrinë libaneze që merr përsipër përgjegjësitë e sigurisë dhe çarmatimin e grupeve të armatosura joshtetërore, duke përfshirë Hezbollahun.