Ushtria izraelite përfshihet në listën e zezë të OKB-së për të tretin vit për "shkelje të rënda" kundër fëmijëve

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Sipas një raporti, Kombet e Bashkuara kanë përfshirë për të tretin vit radhazi forcat e armatosura dhe të sigurisë izraelite ndërmjet palëve që kryejnë shkelje të rënda ndaj fëmijëve në konfliktet e armatosura.
Në raportin ende të papublikuar, të parë nga Anadolu të mërkurën dhe që përmban të dhëna për vitin 2025, thuhet: “Në vitin 2025, shkeljet ndaj fëmijëve në konfliktet e armatosura arritën nivele të paprecedenta. OKB-ja ka verifikuar 38.558 shkelje të rënda që kanë prekur 24.174 fëmijë në vitin 2025 (15.493 djem, 7.990 vajza, 691 me gjini të panjohur), numri më i lartë i fëmijëve të prekur nga shkelje të rënda që nga fillimi i mandatit”.
Një zyrtar i lartë i OKB-së ka thënë të mërkurën se forcat qeveritare kanë qenë “kryesoret përgjegjëse për shkeljet e rënda ndaj fëmijëve” për herë të parë në historinë 30-vjeçare të mandatit për Fëmijët dhe Konfliktet e Armatosura.
Ndër forcat qeveritare, zyrtari i lartë i OKB-së ka thënë se qeveria izraelite renditet e para ndër vendet që kryejnë shkelje të rënda ndaj fëmijëve, e ndjekur nga Rusia.
Duke vënë në dukje një rritje prej 34 për qind dhe 10 për qind përkatësisht në incidentet që kanë çuar në vdekjen dhe plagosjen e fëmijëve krahasuar me vitin e kaluar, raporti thotë: “Numri më i lartë i shkeljeve të rënda u verifikua në Izrael dhe në Territorin e Pushtuar Palestinez (12.445), Republikën Demokratike të Kongos (4.114), Nigeri (2.560), Mianmar (2.203) dhe Somali (2.195)”.
Sipas raportit, në vitin 2025 janë vrarë 6.266 fëmijë, janë plagosur 7.958, janë rekrutuar 6.607 në grupe të armatosura, 8.322 janë privuar nga qasja në ndihmë humanitare dhe 4.573 fëmijë janë rrëmbyer.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka thënë në raport se është “i tronditur nga përmasat e shkeljeve të rënda ndaj fëmijëve” në Territorin e Pushtuar Palestinez dhe në Izrael.
“Jam i tronditur nga shkeljet e vazhdueshme të rënda në Rripin e Gazës dhe thellësisht i alarmuar nga përshkallëzimi i dhunës në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor”, ka thënë ai.
Ai gjithashtu ka theksuar “rritjen e jashtëzakonshme të sulmeve” të kryera nga forcat izraelite dhe ka dënuar “mungesën e vazhdueshme të llogaridhënies për këto shkelje”.