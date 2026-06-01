Ushtria izraelite njofton vrasjen e një ushtari dhe plagosjen e tre të tjerëve në Libanin jugor

01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ushtria izraelite tha të hënën se një ushtar u vra dhe tre të tjerë u plagosën në jug të Libanit, mes luftimeve të vazhdueshme me Hezbollahun dhe shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit izraelit, transmeton Anadolu.
Një nga ushtarët e plagosur është në gjendje të rëndë, ndërsa dy të tjerët pësuan lëndime të lehta, tha ushtria izraelite në një deklaratë, duke shtuar se të gjithë u transferuan në një spital për trajtim.
Sipas "The Times of Israel", viktimat u shënuan si pasojë e një sulmi me dron gjatë natës i kryer nga Hezbollahu.
Njoftimi erdhi ndërsa forcat izraelite vazhduan sulmet në Liban, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë për 45 ditë duke filluar nga 17 maji pas bisedimeve indirekte të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë më shumë se 3.400 njerëz në të gjithë Libanin, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.