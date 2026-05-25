Ushtria izraelite njofton vrasjen dhe plagosjen e një ushtari në Libanin jugor nga sulmi i Hezbollahut

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Ushtria izraelite tha të hënën se një nga ushtarët e saj u vra në Libanin jugor mes armiqësive të vazhdueshme dhe përleshjeve të vazhdueshme me Hezbollahun, transmeton Anadolu.
Një ushtar tjetër u plagos në të njëjtin incident, tha ushtria izraelite në një deklaratë.
Sipas raportimeve të mediave izraelite, viktimat u shënuan nga një sulm me dron i Hezbollahut.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zgjeruar operacionet ushtarake në Libanin jugor, ndërsa zyrtarët libanezë kanë raportuar se më shumë se 3.100 njerëz janë vrarë dhe mbi 9.500 të tjerë janë plagosur.
Pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut, operacionet ushtarake izraelite në Libanin jugor kanë vazhduar.