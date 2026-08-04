Ushtria izraelite nis bastisje të reja në jug të Sirisë

Serdar Dincel
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ushtria izraelite nisi një valë të re bastisjesh në jug të Sirisë, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA), transmeton Anadolu.
Forcat izraelite avancuan drejt fshatit Mariya në zonën e Pellgut Yarmouk në provincën Daraa në jugperëndim të Sirisë, raportoi SANA.
Agjencia tha se ato kryen një inkursion të kufizuar në pjesën perëndimore të fshatit dhe kontrolluan disa shtëpi të civilëve, para se të tërhiqeshin nga zona pa kryer arrestime.
Që nga e hëna, ushtria izraelite gjithashtu ka vazhduar operacionet e punimeve me mjete të rënda dhe punën për rihapjen e një rruge të vjetër të paasfaltuar në veri të Wadi al-Raqad nga drejtimi i fshatit Mariya, duke përdorur një buldozer të shoqëruar nga një tank dhe një automjet transporti, shtoi agjencia.
Jugu i Sirisë ka qenë dëshmitar i inkursioneve dhe sulmeve të përsëritura izraelite prej muajsh, përfshirë bastisje, kontrolle dhe arrestime.
Shkeljet izraelite u intensifikuan pas rënies së regjimit të Bashar Asadit në dhjetor 2024, kur Izraeli deklaroi prishjen e Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974 dhe mori kontrollin e zonës tampon siriane.