Ushtria izraelite ndalon dhjetëra palestinezë gjatë bastisjes në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Forcat izraelite ndaluan dhjetëra palestinezë gjatë një bastisjeje ushtarake në Bregun Perëndimor të mërkurën, ndërsa pushtuesit përshkallëzuan sulmet e tyre në të gjithë territorin e pushtuar, thanë dëshmitarët.
Dëshmitarët thanë për Agjencinë Anadolu se forcat izraelite sulmuan qytetin Dura, në jug të Hebronit, me disa automjete ushtarake, kontrolluan disa shtëpi dhe vandalizuan ambientet e tyre.
Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite ndaluan më shumë se 22 persona, përfshirë një avokat, dhe i morën në pyetje për orë të tëra brenda shtëpive që i shndërruan në qendra të përkohshme paraburgimi përpara se t'i lironin më vonë.
Gjatë tërheqjes së tyre, forcat izraelite qëlluan me granata tymuese dhe gaz lotsjellës ndaj banorëve, duke shkaktuar asfiksi të përkohshme për disa njerëz, shtuan dëshmitarët.
Videot që qarkullojnë në internet tregojnë forcat izraelite duke bastisur shtëpi dhe duke e shndërruar njërën në një vend paraburgimi. Një video tjetër tregon të burgosurit duke u liruar pas marrjes në pyetje.
Ndërkohë, një grup pushtuesish izraelitë bastisi periferinë e Sinjil, në veri të Ramallahut, sulmuan pronën palestineze dhe vodhën një tufë delesh, traktorë bujqësorë dhe automjete, thanë dëshmitarët.
Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite mbrojtën pushtuesit gjatë sulmit, i penguan palestinezët të përballeshin me ta dhe qëlluan gaz lotsjellës dhe granata tymuese drejt banorëve.
Sulmi ndodhi mes sulmeve në rritje të pushtuesve në Bregun Perëndimor, duke përfshirë sulme ndaj fshatrave palestineze, sulme zjarrvënëse ndaj pronave dhe konfiskime tokash.
Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, ka parë një përshkallëzim të operacioneve ushtarake izraelite, duke përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje të pushtuesve ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë 1.155 palestinezë, plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22.000 personave, sipas shifrave zyrtare palestineze.