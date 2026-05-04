Ushtria izraelite "në gatishmëri të lartë" për një rifillim të mundshëm të luftës me Iranin

Raşa Evrensel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Ushtria izraelite tha të hënën në mbrëmje se është në gatishmëri të lartë për një rifillim të mundshëm të luftës me Iranin, në mes të përshkallëzimit të tensioneve midis Teheranit dhe Washingtonit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Po e monitorojmë situatën dhe jemi në gatishmëri të lartë në mes të përshkallëzimit në Gjirin Persik”, tha ushtria në një deklaratë.
“Konfirmojmë se nuk ka ndryshim në udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm”, shtoi ajo.
Transmetuesi publik KAN tha se kryeministri Benjamin Netanyahu ka zhvilluar “një seri konsultimesh të sigurisë” gjatë gjithë të hënës për të diskutuar situatën në Gjirin Persik.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit.