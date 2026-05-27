Ushtria izraelite merr avionin e parë furnizues Boeing KC-46 nga SHBA-ja

Rania R.a. Abushamala
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Ushtria izraelite ka njoftuar se ka marrë avionin e parë furnizues Boeing KC-46 nga SHBA-ja, në kuadër të një marrëveshjeje për blerjen e gjashtë avionëve të tillë, transmeton Anadolu.
Ushtria tha se avioni u ul në bazën ajrore Nevatim në jug të Izraelit dhe se është i pari nga gjashtë avionët për furnizim ajror të blerë nga misioni i prokurimit të Ministrisë së Mbrojtjes në SHBA.
Ajo shtoi se avioni i ri do të forcojë ndjeshëm epërsinë e Forcave Ajrore në “luftëra dhe operacione në shumë fronte në rajone të largëta”.
Raporti tha se ushtria po shqyrton aktivizimin e një opsioni për blerjen e menjëhershme të dy avionëve shtesë dhe po diskuton zgjerimin e flotës së cisternave ajrore pas luftës së fundit me Iranin.
Uebfaqja izraelite e lajmeve Walla raportoi se KC-46 kombinon aftësitë për furnizim ajror, transport dhe evakuim mjekësor dhe mund të mbajë më shumë se 200 mijë paund karburant, krahasuar me rreth 180 mijë paund që mbajnë avionët e vjetër Boeing 707 të flotës izraelite.
Gazeta The Times of Israel raportoi më herët këtë muaj se avionët KC-46 pritet të zëvendësojnë Boeing 707, i cili sipas saj luajti “rol qendror” në sulmet izraelite kundër Iranit.
Objektivat kryesore brenda Iranit ndodhen mes 1.500 dhe 2.000 kilometrave nga bazat ajrore izraelite, ndërsa shumica e avionëve luftarakë izraelitë nuk kanë rreze të mjaftueshme për një udhëtim vajtje-ardhje pa furnizim ajror.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të befasishme kundër Iranit, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjej me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në gjithë rajonin, ndërsa Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Presidenti amerikan Donald Trump më pas e zgjati armëpushimin pa afat, ndërsa mbajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtonin drejt ose nga portet iraniane përmes kësaj rruge strategjike detare, duke deklaruar herë pas here se një marrëveshje paqeje ishte afër.