Ushtria izraelite mbyll selinë e organizatës bamirëse në qytetin e pushtuar Nablus të Bregut Perëndimor

Lina Altawell
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ushtria izraelite mbylli selinë e Shoqatës Bamirëse Attadamun në qytetin verior të pushtuar të Bregut Perëndimor të Nablusit të martën, duke pretenduar se "mbështet terrorizmin", thanë burimet lokale.
Forcat izraelite sulmuan Nablusin në agim me automjete ushtarake dhe kamionë, bastisën selinë e shoqatës dhe konfiskuan përmbajtjen e saj, duke përfshirë pajisjet e zyrës dhe ndihmën e caktuar për familjet e varfra, thanë burimet lokale për Anadolu.
Forcat mbyllën hyrjen e ndërtesës dhe postuan një urdhër ushtarak ku thuhej se shoqata po mbyllej me arsyetimin e "mbështetjes së terrorizmit", thanë burimet.
Duke folur për Anadolu pas inspektimit të selisë, guvernatori i Nablusit, Ghassan Daghlas tha se "pushtimi (izraelit) do të dështojë në politikën e tij për të synuar institucionet bamirëse që ofrojnë shërbime për të varfërit dhe jetimët".
Ai tha se Attadamun ka një histori të gjatë në mbështetjen e familjeve në nevojë, duke shtuar se mbyllja e tij nuk do të ndalonte dërgimin e ndihmës për banorët.
“Synimi i bamirësisë vjen si pjesë e një politike sistematike që synon të minojë qëndrueshmërinë palestineze”, tha Daghlas.
"Mbyllja nuk ishte e para e këtij lloji, por pjesë e një shënjestrimi sistematik izraelit të institucioneve që ofrojnë shërbime për shoqërinë palestineze," i tha Anadolu Ghassan Hamdan, drejtor i Shoqatës së Ndihmës Mjekësore në Nablus.
Ushtria izraelite kryen bastisje pothuajse ditore në qytete dhe qyteza të Bregut Perëndimor, shpesh duke përfshirë arrestime, marrje në pyetje në terren dhe kontrolle në shtëpi.
Që nga 8 tetori 2023, sulmet e ushtrisë izraelite dhe pushtuesve në Bregun Perëndimor kanë vrarë të paktën 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000, sipas shifrave zyrtare.
Sulmet përfshijnë gjithashtu prishjen e shtëpive dhe objekteve, rrënimin e tokës bujqësore, pengimin e fermerëve për të arritur tokën e tyre, zhvendosjen e banorëve nga shtëpitë e tyre dhe zgjerimin e vendbanimeve në territorin e pushtuar.
Palestinezët paralajmërojnë se sulmet po i hapin rrugën Izraelit për të aneksuar zyrtarisht Bregun Perëndimor, gjë që do t'i jepte fund mundësisë së krijimit të një shteti palestinez sipas rezolutave përkatëse të OKB-së.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokat e pushtuara nga grupet e armatosura sioniste që kryen masakra dhe shpërngulën të paktën 750.000 palestinezë. Më vonë pushtoi territore të tjera dhe refuzon të tërhiqet ose të lejojë krijimin e një shteti palestinez.