Ushtria izraelite mbyll një organizatë bamirëse në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Forcat izraelite mbyllën sot një organizatë bamirëse në qytetin verior të Bregut Perëndimor, Nablus, pasi bastisën dhe kontrolluan zyrat e saj, raporton Anadolu.
Disa automjete ushtarake izraelite hynë në Nablus, me ushtarë që bastisën dhe kontrolluan organizatën bamirëse "Madeed" dhe plaçkitën përmbajtjen e saj, thanë burimet për AA. Forcat izraelite lëshuan urdhër për mbylljen e organizatës bamirëse për shkak të akuzave se ajo "po ofronte shërbime për një organizatë të paligjshme", pa dhënë detaje të mëtejshme, thanë burimet.
Veçmas, ushtria izraelite kreu një seri bastisjesh në disa qytete në Bregun Perëndimor sot dhe arrestoi disa palestinezë. Burime lokale thanë se bastisjet u zhvilluan në Nablus, Bethlehem dhe në Khalil në jug të Bregut Perëndimor si dhe në Salfit, Jenin dhe Qalqilya në veri të Bregut Perëndimor.
Inkursionet erdhën mes sulmeve në rritje të pushtuesve në Bregun Perëndimor, përfshirë sulme ndaj fshatrave palestineze, sulme zjarrvënëse ndaj pronave dhe konfiskime tokash.
Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, ka parë përshkallëzim të operacioneve ushtarake izraelite, përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë 1.155 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22 mijë personave, sipas shifrave zyrtare palestineze.