Ushtria izraelite kryen sulme ajrore në kryeqytetin libanez pavarësisht armëpushimit

Ethem Emre Özcan, Faruk Hanedar
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Ushtria izraelite kreu sulme ajrore në periferitë jugore të kryeqytetit libanez Bejrut të dielën, pavarësisht armëpushimit në fuqi.
Sipas një gazetari të Anadolus, avionë luftarakë bombarduan zonën Dahiyeh pa paralajmërim.
Nga zona e goditur u pa tym duke u ngritur.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichay Adraee pretendoi se ushtria ka shënjestruar një objekt infrastrukture të Hezbollahut në zonë.
Në një deklaratë të përbashkët, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz thanë se sulmi u krye si përgjigje ndaj lëshimit të raketave nga Hezbollahu drejt veriut të Izraelit të dielën në mëngjes.
Sulmet e së dielës janë të parat në kryeqytetin libanez që nga zgjatja e armëpushimit më 3 qershor, pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA midis Izraelit dhe Libanit në Washington. Ministri i Financave i Izraelit, Bezalel Smotrich, më herët kishte bërë thirrje për sulme ndaj zonës Dahiyeh.
Izraeli ka vazhduar të kryejë sulme ajrore në Liban që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut në fillim të marsit, duke vrarë mbi 3.550 persona dhe duke plagosur më shumë se 10.800 të tjerë që nga 2 marsi.