Ushtria izraelite i kërkon qeverisë të "ruajë lirinë" për të sulmuar në të gjithë Libanin

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ushtria izraelite i ka kërkuar qeverisë të "ruajë lirinë" e saj për të kryer operacione në të gjithë Libanin, të mbajë një zonë tampon dhe të ndjekë çarmatimin e Hezbollahut, raportoi të enjten një gazetë izraelite, transmeton Anadolu.
Sipas të përditshmes izraelite "Yedioth Ahronoth", ushtria izraelite dha atë që e përshkroi si një mesazh të rëndësishëm për udhëheqjen politike të Izraelit në lidhje me aktivitetin e ardhshëm ushtarak në Liban.
Lëvizja erdhi vetëm disa orë pasi presidentët e SHBA-së dhe Iranit nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin.
Raporti pretendon se rënia e fundit e sulmeve izraelite thellë brenda Libanit nuk është rezultat i një ndryshimi politikash, por më tepër i mungesës së udhëzimeve të qarta nga udhëheqësit politikë.
"Ushtria nuk e di se çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar," citonte gazeta të kenë thënë burimet ushtarake.
Pozicioni i ushtrisë izraelite duket se është në kontrast me dispozitat e mirëkuptimit SHBA-Iran, të cilat zyrtarët iranianë thonë se përfshijnë angazhime për t'i dhënë fund operacioneve ushtarake në Liban dhe respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.