Ushtria izraelite hap zjarr ndaj palestinezëve që protestonin kundër një postblloku kolonësh në Bregun Perëndimor

Şahin Demir
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Ushtria izraelite ka shpërndarë një protestë palestineze në zonën Abu Njeim, në lindje të Betlehemit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur disa palestinezë dhe duke ndaluar një person.
Sipas gazetarëve të Anadolu-t në terren, protesta shpërtheu pasi kolonët izraelitë ngritën një tendë në tokë private në pronësi të palestinezëve, në atë që banorët lokal e përshkruan si një përpjekje për të krijuar një postbllok të ri kolonësh.
Dhjetëra palestinezë u mblodhën në zonë përpara se forcat izraelite të ndërhynin për të shpërndarë demonstratën.
Sipas korrespondentit të Anadolu-t, ushtarët izraelitë përdorën municion të vërtetë dhe bomba zhurmuese ndaj protestuesve, duke plagosur disa persona. Nuk kishte menjëherë të dhëna zyrtare mbi numrin e të plagosurve.
Korrespondenti tha se forcat izraelite ndaluan një palestinez gjatë ndërhyrjes.
Sipas burimeve palestineze, zona lindore e Betlehemit ka qenë dëshmitare e përpjekjeve në rritje për të ngritur postblloqe të reja kolonësh gjatë muajve të fundit, krahas shtimit të sulmeve nga kolonët izraelitë ndaj komuniteteve beduine dhe zonave rurale.
Organizata izraelite kundër vendbanimeve “Paqe Tani” vlerëson se rreth 500.000 kolonë izraelitë jetojnë në vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar, përveç rreth 250.000 të tjerëve në Kudsin Lindor të pushtuar.
Që nga 8 tetori 2023, bastisjet ushtarake izraelite dhe sulmet e kolonëve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1.175 palestinezë, kanë plagosur 12.919 të tjerë, kanë çuar në rreth 24.000 arrestime dhe kanë zhvendosur afërsisht 33.000 persona, sipas të dhënave zyrtare palestineze.