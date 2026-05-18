Ushtria izraelite filloi sulm ndaj anijeve humanitare të Flotiljes Globale "Sumud"

Nuri Aydın
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ushtria izraelite nisi sulm ndaj anijeve humanitare të Flotiljes Globale "Sumud" në ujërat ndërkombëtare në Detin Mesdhe, e cila synon të thyejë bllokadën ndaj Gazës dhe të shpërndajë ndihmë humanitare, transmeton Anadolu.
Qendra e Menaxhimit të Krizave të Flotiljes Globale njoftoi se dy anije luftarake u vunë re midis anijeve në flotilje pranë brigjeve të Qipros dhe ndau video që tregonin anije patrullimi të ushtrisë izraelite duke iu afruar dhe duke ngacmuar disa nga anijet.
Media izraelite raportoi se "ndërhyrja ka filluar" dhe disa aktivistë në anije u panë në transmetime të drejtpërdrejta duke hedhur telefonat e tyre në det dhe duke ngritur duart ndërsa ushtarët izraelitë iu afruan atyre.
Zyrtarët e Qendrës së Menaxhimit të Krizave ndanë gjithashtu informacionin se "kontakti është humbur me një nga anijet tona që u ngacmua nga ushtria izraelite", dhe raportuan se ushtarët izraelitë kanë hipur në disa nga anijet.
- Sulmet e ushtrisë izraelite ndaj Flotiljes Globale
Misioni i Flotiljes Globale "Pranvera 2026", që synonte thyerjen e bllokadës së Izraelit ndaj Rripit të Gazës dhe dhënien e ndihmës humanitare jetësore, iu nënshtrua një ndërhyrjeje të paligjshme nga ushtria izraelite në brigjet e Kretës natën e 29 prillit.
Ushtria izraelite, duke ndërhyrë ilegalisht në ujërat ndërkombëtare, sulmoi anijet që transportonin aktivistë, duke ndaluar dhe keqtrajtuar 177 aktivistë 600 milje detare nga Gaza dhe disa milje larg bregdetit të ujërave territoriale greke.
Ushtria izraelite ka kryer sulm të ngjashëm në gusht 2025 kundër Flotiljes Globale, e cila transportonte më shumë se 500 aktivistë nga mbi 44 vende në më shumë se 40 anije që shkonin drejt Gazës.