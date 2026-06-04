Ushtria izraelite do të vazhdojë sulmet në Liban, pavarësisht njoftimit për armëpushim

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ushtria izraelite tha të enjten se do të vazhdojë ofensivën e saj të vazhdueshme në Libanin jugor pavarësisht një deklarate trepalëshe të lëshuar në Washington që shpalli një marrëveshje për një armëpushim, ndërsa ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se operacionet ushtarake do të vazhdojnë derisa Hezbollahu të largohet nga zonat në jug të lumit Litani, transmeton Anadolu.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që ka vrarë më shumë se 3.500 njerëz, ka plagosur mbi 10.600 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz, sipas shifrave zyrtare.
“Lufta në Libanin jugor po vazhdon dhe ushtria izraelite vazhdon të shënjestrojë objektet dhe infrastrukturën e Hezbollahut të vendosura në dhe afër fshatrave tuaja”, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Adraee u bëri thirrje banorëve që të shmangin udhëtimin në jug të lumit Zahrani "deri në njoftimin e mëtejshëm", duke paralajmëruar se "kushdo që lëviz në jug është duke vënë jetën e tyre në rrezik".
Në anën tjetër, Katz tha se marrëveshja e armëpushimit e arritur me Bejrutin "mbetet e kushtëzuar" me largimin e luftëtarëve të Hezbollahut nga Libani jugor.
"Anëtarët e opozitës duhet të kërkojnë falje dhe të njohin arritjen e madhe të arritur deri më tani në Liban, si në terren ashtu edhe politikisht," tha Katz në një deklaratë.
Katz pohoi se deklarata e parimeve të arritura nga Izraeli dhe Libani nën ndërmjetësimin e SHBA-së përfshin "një tekst të qartë dhe pa mëdyshje" në lidhje me objektivin e çarmatosjes së Hezbollahut në të gjithë Libanin dhe dënimin e asaj që ai e quajti përfshirjen iraniane në Liban dhe në rajon më gjerë.
“Armëpushimi kushtëzohet nga largimi i parë i operativëve të Hezbollahut nga e gjithë zona në jug të lumit Litani dhe krijimi i një zone të çmilitarizuar”, tha ai.
Ai shtoi se ushtria izraelite do të vazhdojë operacionet ushtarake në terren duke ruajtur praninë e saj në një "zonë sigurie" brenda Libanit, duke përfshirë zonën e Kalasë Beaufort, dhe duke parandaluar kthimin e banorëve të zhvendosur.
Në përfundim të raundit të katërt të negociatave në Washington, Libani, Izraeli dhe SHBA-ja njoftuan në një deklaratë të përbashkët se Bejruti dhe Tel Avivi kanë rënë dakord të zbatojnë një armëpushim.
Nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi njoftimin.
Sipas deklaratës së përbashkët, masat synojnë të hapin rrugën për një marrëveshje gjithëpërfshirëse paqeje dhe sigurie. Delegacionet diskutuan një kornizë sigurie të fokusuar në garantimin e sovranitetit, sigurisë dhe integritetit territorial si të Libanit ashtu edhe të Izraelit, duke përfshirë shpërbërjen e grupeve të armatosura joshtetërore dhe parandalimin e rishfaqjes së tyre.
Të dy palët ranë dakord gjithashtu të rifillojnë gjurmët politike dhe të sigurisë gjatë javës që fillon më 22 qershor në një përpjekje për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Sipas deklaratës së përbashkët, SHBA-ja do të vazhdojë të lehtësojë komunikimin mes palëve gjatë periudhës së tranzicionit.
Qeveria libaneze tashmë po zbaton një plan për të vendosur të gjitha armët nën kontrollin e shtetit, përfshirë armët e Hezbollahut. Grupi, megjithatë, këmbëngul në ruajtjen e armëve dhe pohon se është një lëvizje rezistence që përballet me pushtimin izraelit.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa që nga dekada më parë dhe të tjera që nga konflikti 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez, duke shënuar inkursionin më të thellë që nga viti 2000.