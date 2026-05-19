Ushtria izraelite bombardon zonat bujqësore në Sirinë jugperëndimore

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Ushtria izraelite bombardoi zonat bujqësore në rajonin Quneitra të Sirisë jugperëndimore të martën, sipas mediave zyrtare, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariah raportoi se artileria izraelite qëlloi tre predha në tokë bujqësore pranë fshatit Taranja në rajonin verior Quneitra.
Nuk u raportuan viktima ose dëme materiale.
Sulmi erdhi një ditë pasi trupat izraelite hynë në fshatin Al-Asha në Quneitra dhe kryen operacione kërkimi dhe bastisjeje në disa shtëpi.
Shkeljet e fundit izraelite erdhën pavarësisht vërejtjeve të mëparshme nga Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, se negociatat me Izraelin për një marrëveshje sigurie nuk kanë arritur në një fund të vdekur, por po përballeshin me vështirësi për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të mbajtur një prani ushtarake në territorin sirian.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024, Izraeli shpalli rënien e Marrëveshjes së Çlirimit të vitit 1974 dhe u zhvendos për të pushtuar zonën tampon përgjatë kufirit.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk lëshoi asnjë kërcënim kundër Izraelit, forcat izraelite kanë vazhduar të kryejnë sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Asadit, duke vrarë civilë dhe duke synuar vende, pajisje dhe municione ushtarake.