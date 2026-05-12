Ushtria izraelite bastis Ramallahun e Bregut Perëndimor, mbyll përsëri zyrën e Al Jazeera-s

Lina Altawell
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Forcat izraelite bastisën qytetin e Ramallahut në Bregun Perëndimor qendror të martën herët dhe sulmuan zyrën e televizionit Al Jazeera me seli në Katar.
Një forcë ushtarake izraelite hyri në Ramallahun qendror dhe bastisi zyrën e Al Jazeera në Sheshin Manara, thanë dëshmitarët për Anadolu.
Forcat izraelite lëshuan një urdhër për rinovimin e mbylljes së zyrës dhe qëlluan gaz lotsjellës dhe granata tymuese rreth sheshit, shtuan dëshmitarët.
Ata gjithashtu shtrënguan masat ushtarake në hyrjet veriore të Ramallahut dhe mbyllën rrugët kryesore për disa orë, duke shkaktuar bllokim të trafikut dhe duke prishur lëvizjen palestineze, sipas dëshmitarëve.
Më 5 maj 2024, qeveria izraelite miratoi një vendim për të mbyllur zyrat e Al Jazeera për 45 ditë bazuar në një propozim nga kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i Komunikacionit, Shlomo Karhi.
Urdhri u zgjat më vonë disa herë.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë një rritje të bastisjeve ushtarake izraelite dhe sulmeve pushtuese që nga tetori i vitit 2023, duke rezultuar në vdekjen e të paktën 1.154 palestinezëve, plagosjen e rreth 11.750 të tjerëve dhe arrestimin e gati 22.000 njerëzve, sipas të dhënave zyrtare palestineze.