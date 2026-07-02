Ushtria izraelite bastis një qytet në Bregun Perëndimor të pushtuar, mbyll rrugët kryesore

Lina Altawell
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Forcat izraelite bastisën sot qytetin Kalkilia në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, duke mbyllur disa rrugë kryesore mes një pranie të madhe ushtarake dhe bastisjes së një shtëpie, thanë burime lokale.
Disa automjete ushtarake izraelite hynë në qytet përmes hyrjes jugore dhe u vendosën në zonën e rrugës Wadi, përpara se të bastisnin një shtëpi, thanë burimet për Anadolu. Deri në momentin e publikimit nuk ishte raportuar për arrestime.
Sipas burimeve, forcat izraelite hodhën granata trullosëse ndaj të rinjve në zonën e rrugës Wadi, ndërsa vendosën një rrethim ushtarak rreth Sallës Al-Ghubari dhe mbyllën të gjitha hyrjet dhe rrugët që çojnë drejt saj.
Tensionet mbizotëruan në qytet ndërsa dislokimi ushtarak dhe bllokimet vazhduan, duke penguar lëvizjen e banorëve në disa lagje.
Qytetet dhe qytezat në Bregun Perëndimor janë përballur me bastisje të përsëritura nga ushtria izraelite, përfshirë kontrolle nëpër shtëpi, arrestime dhe mbyllje rrugësh, si pjesë e përshkallëzimit të vazhdueshëm që nga fillimi i luftës gjenocidale në Gaza, sipas institucioneve palestineze.