Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Forcat izraelite sot bastisën selinë e radios "Al-Huda Quran" në qytetin e pushtuar të Qalqilya-s në Bregun Perëndimor të Qalqilya-s, duke mbyllur stacionin dhe duke konfiskuar pajisjet e tij, raporton Anadolu.
Një forcë e madhe ushtarake izraelite, e shoqëruar nga një buldozer, hyri në Qalqilya përpara se të sulmonte zyrat e radiostacionit, thanë burimet lokale për Anadolu. Burimet thanë se forcat mbyllën stacionin dhe sekuestruan pajisje dhe përmbajtje të tjera nga ndërtesa. Nuk ishte menjëherë e qartë se cilat sende u konfiskuan ose për sa kohë do të qëndronte në fuqi mbyllja.
Ushtria izraelite postoi një njoftim në hyrje të stacionit, ku thuhej: "Kjo shoqatë është shpallur organizatë e paligjshme dhe është mbyllur për shkak të përfshirjes dhe mbështetjes së saj në terrorizëm".
Forcat izraelite kryejnë bastisje pothuajse ditore nëpër qytete dhe vendbanime në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë shpesh arrestime dhe sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
Bastisjet dhe sulmet ushtarake izraelite nga pushtuesit në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar janë përshkallëzuar që nga fillimi i gjenocidit në Gaza në tetor 2023. Sipas shifrave zyrtare palestineze, më shumë se 1.182 palestinezë janë vrarë, rreth 13 mijë janë plagosur dhe gati 24 mijë janë arrestuar gjatë asaj periudhe.