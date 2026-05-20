Ushtria izraelite arreston dy sirianë në një bastisje të re në Quneitra

Lina Altawell
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Forcat e ushtrisë izraelite arrestuan dy të rinj sirianë të mërkurën gjatë një ndërhyrjeje në provincën Quneitra në Sirinë jugperëndimore, në shkeljen e fundit të sovranitetit të vendit, transmeton Anadolu
Televizioni Al-Ikhbariya tha se dy patrulla izraelite përparuan në fermat e al-Basali dhe Umm al-Luqas në fshatin jugor të Quneitrës dhe arrestuan dy të rinjtë.
As Damasku dhe as Tel Avivi nuk kishin lëshuar një deklaratë zyrtare mbi bastisjen.
Të martën, forcat e ushtrisë izraelite qëlluan tre predha artilerie pranë një toke bujqësore në fshatin Taranja në fshatin Quneitra, e cila erdhi pasi Presidenti sirian, Ahmed al-Sharaa, lëshoi një dekret doganor të dielën në mbrëmje që ndalonte hyrjen e mallrave izraelite në Siri.
Dekreti riafirmoi angazhimin e Damaskut ndaj "ligjeve të Lidhjes Arabe për bojkotimin e Izraelit", të lëshuara në vitet 1950.
Ushtria izraelite shkel sovranitetin e Sirisë çdo ditë, veçanërisht në jug, përmes granatimeve dhe ndërhyrjeve që përfshijnë ngritjen e pikave të kontrollit, kontrollin e kalimtarëve, bastisjen e shtëpive dhe ndalimin e civilëve, përfshirë fëmijë dhe barinj.
Sharaa tha për Anadolu në një intervistë të 16 prillit se nuk besonte se negociatat me Izraelin kanë arritur në një fund të vdekur, por tha se ato po ecin me shumë vështirësi për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të mbetur në territorin sirian.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit të Sirisë që nga lufta e qershorit 1967 dhe e ka zgjeruar pushtimin e tij pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024.
Më 8 dhjetor 2024, Izraeli deklaroi rënien e marrëveshjes së shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë dhe pushtoi zonën tampon siriane, ndërsa Damasku tha se mbeti i përkushtuar ndaj marrëveshjes.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk lëshoi kërcënime ndaj Izraelit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Asadit, duke vrarë civilë dhe duke synuar vende ushtarake, pajisje dhe municione.