Ushtria izraelite arreston dy palestinezë dhe plagos disa të tjerë në bastisjet në Bregun Perëndimor

Tarek Chouiref
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Forcat izraelite arrestuan dy palestinezë dhe plagosën katër të tjerë të enjten gjatë bastisjeve dhe sulmeve në zona të shumta në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas burimeve palestineze, transmeton Anadolu.
Në Bregun Perëndimor verior, Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj transferuan një burrë palestinez në një spital në Tulkarm pasi ushtarët izraelitë e sulmuan rëndë pranë pikës së kontrollit ushtarak Anab në lindje të qytetit.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa tha se burri 33-vjeçar ishte ndaluar për disa orë dhe ishte rrahur ndërsa punonte pranë pikës së kontrollit, duke shtuar se gjendja e tij ishte e qëndrueshme.
Wafa raportoi gjithashtu se forcat izraelite arrestuan një burrë palestinez nga qyteti i Akabës, në veri të Tubasit, pasi e thirrën për marrje në pyetje në kampin ushtarak Salem, në veri të Jeninit.
Forcat izraelite gjithashtu sulmuan fshatin Burqin në perëndim të Jeninit, duke bastisur disa shtëpi dhe duke mbyllur dyqane dhe rrugë dytësore, sipas agjencisë së lajmeve.
Radioja zyrtare Zëri i Palestinës tha se forcat izraelite bastisën vendbanimet Beit Furik dhe Azmut në lindje të Nablusit dhe periferinë Dhinnaba në lindje të Tulkarmit.
Në Bregun Perëndimor qendror, Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze tha se një burrë palestinez u qëllua në bark me municion të vërtetë gjatë përleshjeve në fshatin Deir Dibwan në veri të Ramallahut.
Sipas Wafa-s, forcat izraelite sulmuan fshatin dhe qëlluan me predha gazi lotsjellës dhe granata zhurmuese ndaj palestinezëve, duke shkaktuar konfrontime gjatë të cilave i riu u plagos.
Në Bregun Perëndimor jugor, radioja Zëri i Palestinës raportoi se dy punëtorë palestinezë u plagosën nga të shtënat e ushtrisë izraelite pranë një pike kontrolli ushtarak në qytetin al-Dhahiriya në jug të Khalilit.
Transmetuesi shtoi se forcat izraelite arrestuan gjithashtu një bari palestinez në zonën Masafer Yatta në jug të Khalilit dhe bastisën vendbanimin Beit Ummar në veri të qytetit, duke i detyruar pronarët e dyqaneve të mbyllnin dyqanet e tyre.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë dhunë në rritje që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023, duke përfshirë vrasje, arrestime, prishje shtëpish dhe zgjerim të vendbanimeve, sipas zyrtarëve palestinezë.
Të paktën 1.155 palestinezë janë vrarë, rreth 11.750 janë plagosur dhe gati 22.000 janë arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë asaj periudhe, sipas shifrave zyrtare palestineze.