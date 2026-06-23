Ushtria izraelite arreston 21 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Lina Altawell
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ushtria izraelite arrestoi 21 palestinezë, duke përfshirë të burgosur të liruar, gjatë një sërë bastisjesh në Bregun e pushtuar Perëndimor të martën herët, sipas Zyrës për Media të të Burgosurve, transmeton Anadolu.
Në Bregun jugor Perëndimor, grupi tha në një deklaratë, ushtria izraelite bastisi kampin e refugjatëve Al-Fawwar në jug të Khalilit, sulmoi dhjetëra shtëpi dhe arrestoi rreth 25 palestinezë, duke i nënshtruar ata në pyetje në terren përpara se të lironte shumicën e tyre. Gjashtë mbetën të ndaluar.
Në provincën e Betlehemit, ushtria arrestoi 11 palestinezë nga zona të ndryshme, duke përfshirë ish të burgosurin Marwan Mahmoud Fararja, sekretar i lëvizjes Fatah në kampin e refugjatëve Aida, tha grupi.
Në Bregun Perëndimor verior, ushtria izraelite arrestoi një palestinez nga fshati Kafr Qalil në lindje të Nablusit dhe një tjetër nga qyteti Tammun, në jug të provincës Tubas, shtoi grupi.
Forcat izraelite arrestuan gjithashtu dy palestinezë në provincën Tulkarem pasi bastisën dhe kontrolluan shtëpitë e tyre, sipas deklaratës.
“Fushatat e gjera dhe të njëkohshme të arrestimeve në disa provinca pasqyrojnë një përshkallëzim të vazhdueshëm të politikës së okupimit kundër palestinezëve, veçanërisht ish të burgosurve dhe aktivistëve, përmes bastisjeve gjatë natës, marrjes në pyetje masive në terren dhe abuzimit të qytetarëve”, tha Zyra e Mediave të të Burgosurve.
Më vete, një video që qarkullonte që nga mbrëmja e së hënës tregonte një palestinez nga Bregu Perëndimor i pushtuar pasi ai u arrestua nga ushtria izraelite për monitorimin e sulmeve ushtarake izraelite përmes një grupi Telegram.
Një palestinez nga fshati Arbouna në lindje të Jeninit, u shfaq në video i ulur në një karrige në një vend publik, me dy ushtarë izraelitë që i drejtonin pushkët e tyre teksa një ushtar i tretë, i identifikuar në klip si "Kapiteni Youssef", e filmoi atë.
Ushtria izraelite e detyroi palestinezin t'u dërgonte një mesazh anëtarëve të grupit të tij në Telegram, duke thënë se ushtria kishte arritur në shtëpinë e tij dhe e kishte arrestuar. Ai u kërkoi ndjekësve të largoheshin nga grupi dhe paralajmëroi se ushtria do të arrestonte këdo që do të mbetej në të.
"Unë njoh çdo person në grup dhe të gjithë ata që filmuan ushtrinë ose shqetësonin ushtrinë," tha oficeri izraelit në regjistrim, duke shtuar: "Ne arrijmë të gjithë ata që kalojnë vijën kundër nesh".
“Unë këshilloj çdo person në këtë grup që të largohet nga ai për të ruajtur sigurinë e tij dhe të familjes së tij”, tha folësi.
I riu, i cili drejtonte grupin që banorët e zonës përdorën për të ndjekur lëvizjet e ushtrisë izraelite dhe bastisjet në fshatra dhe qytete, u arrestua në Arbouna, thanë burimet lokale për Anadolu.
Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite mbi incidentin.
Arrestimi erdhi në mes të një përshkallëzimi izraelit në Bregun Perëndimor nga ushtria dhe kolonët. Që nga tetori 2023, përshkallëzimi ka vrarë 1.173 palestinezë, ka plagosur 12.666, ka çuar në arrestimin e rreth 23.000 dhe zhvendosur 33.000, sipas shifrave zyrtare palestineze.
Qytetet dhe qytezat e Bregut Perëndimor kanë parë bastisje pothuajse ditore izraelite, duke përfshirë arrestime dhe kontrolle në shtëpi, në mes të një përshkallëzimi në operacionet ushtarake izraelite që nga tetori 2023.