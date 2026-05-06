Ushtria izraelite arreston 17 palestinezë dhe shemb shtëpi gjatë bastisjeve në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Forcat izraelite arrestuan të paktën 17 palestinezë, përfshirë dy gra dhe një fëmijë, dhe shkatërruan një shtëpi në Bregun Perëndimor të mërkurën, në përshkallëzimin e fundit në territorin e pushtuar, sipas zyrtarëve lokalë, transmeton Anadolu.
Trupat izraelite kryen bastisje në zona të shumta në Bregun Perëndimor, duke arrestuar "të paktën 17 palestinezë, përfshirë dy gra dhe një fëmijë", tha Zyra e Medias së të Burgosurve në një deklaratë.
Zyra tha se forcat bastisën shtëpi, kontrolluan prona dhe dëmtuan sende gjatë bastisjeve, të cilat u përqendruan në Nablus, Bethlehem, Khalil dhe Ramallah.
Forcat izraelite mbyllën vendbanimin Turmus Ayya, në verilindje të Ramallahut, duke bllokuar të gjitha hyrjet me grumbuj dheu dhe duke e izoluar atë nga zonat përreth, tha zyrtari lokal Abdullah Awad.
"Forcat izraelite sulmuan vendbanimin në agim me buldozerë ushtarakë dhe mbyllën të gjitha rrugët, duke përfshirë rrugët kryesore, dytësore dhe bujqësore, duke mos lënë asnjë hyrje brenda ose jashtë", tha Awad.
Ai shtoi se lëvizja brenda qytetit ishte "plotësisht e paralizuar", me shkolla dhe shërbime të ndërprera, ndërsa pushtuesit izraelitë sulmuan zonat përreth, shkulën pemët e ullirit dhe i penguan fermerët të arrinin në tokën e tyre.
Turmus Ayya ka një popullsi prej rreth 4.000 banorësh, sipas të dhënave lokale.
Diku tjetër, forcat izraelite shkatërruan një shtëpi dykatëshe palestineze në fshatin Shuqba, në perëndim të Ramallahut, duke përmendur ndërtimin pa leje, tha kreu i këshillit lokal Adnan Shalash.
"Forcat izraelite, të shoqëruara nga buldozerë, sulmuan fshatin dhe filluan të shkatërronin shtëpinë", tha Shalash, duke shtuar se prona përfshinte gjithashtu një pishinë dhe një shesh lojërash.
Ai tha se trupat izraelite qëlluan me municion të vërtetë drejt zonave të banuara gjatë prishjes, megjithëse nuk u raportuan të lënduar.
Sipas Komisionit zyrtar të Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit, autoritetet izraelite kryen 37 operacione prishjeje në prill, duke synuar 78 struktura palestineze, duke përfshirë shtëpi të banuara dhe objekte bujqësore.
Bregu Perëndimor ka parë një përshkallëzim të vazhdueshëm që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza në tetor 2023, duke përfshirë vrasje, arrestime, prishje dhe zgjerim të vendbanimeve, sipas zyrtarëve palestinezë.
Të paktën 1.155 palestinezë janë vrarë, rreth 11.750 janë plagosur dhe gati 22.000 janë arrestuar gjatë asaj periudhe, sipas të dhënave zyrtare palestineze.
Rreth 750.000 pushtues izraelitë jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 posta në të gjithë Bregun Perëndimor, duke përfshirë rreth 250,000 në Kudsin Lindor, të cilin Kombet e Bashkuara e konsiderojnë pjesë të territoreve të pushtuara palestineze.