Ushtria iraniane: Prania e avionëve luftarakë amerikanë mbi Hormuz kërcënon sigurinë rajonale

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Ushtria iraniane paralajmëroi se prania e vazhdueshme e avionëve ushtarakë amerikanë me dhe pa pilot mbi Ngushticën e Hormuzit kërcënon sigurinë rajonale dhe u zotua për një përgjigje "të shpejtë dhe vendimtare" ndaj çdo ndërhyrjeje amerikane në këtë rrugë ujore strategjike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars, Shtabi Qendror Khatam al-Anbiya tha se prania e vazhdueshme e avionëve luftarakë amerikanë dhe dronëve mbi Ngushticën e Hormuzit "ka shkaktuar pasiguri në këtë rrugë ujore dhe do të kërcënojë sigurinë rajonale".
Irani "nuk do të hezitojë të ndërmarrë çdo veprim" për të zmbrapsur "çdo agresion dhe shkelje nga ushtria amerikane dhe mbështetësit e saj në mbrojtje të sovranitetit të tij mbi Ngushticën e Hormuzit".
"Çdo ndërhyrje amerikane në Ngushticën e Hormuzit do të përballet me një përgjigje vendimtare dhe të shpejtë nga forcat e armatosura", thuhet në deklaratë.
Shtabi e përshkroi Ngushticën e Hormuzit si "territor sovran i Republikës Islamike të Iranit" dhe theksoi se siguria dhe stabiliteti i kësaj rruge strategjike ujore përbëjnë "vijë të kuqe" për forcat e armatosura të vendit.
Ai gjithashtu përsëriti se të gjitha anijet e naftës dhe ato tregtare duhet të përdorin rrugën e navigimit të përcaktuar nga Irani gjatë kalimit nëpër ngushticë.
Sipas deklaratës, çdo anije që nuk respekton rrugën e përcaktuar nga Irani ose protokollet e navigimit do të përballet me "një përgjigje të menjëhershme dhe të fortë" nga forcat e armatosura dhe do të rrezikojë sigurinë e saj.
Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi më 18 qershor që kërkonte zgjatjen e armëpushimit të arritur më parë për 60 ditë, heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit dhe rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit.
Negociatat teknike për zbatimin e memorandumit dhe arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare që do të përfshijë gjithashtu konsensus mbi statusin e programit bërthamor të Iranit vazhdojnë nën ndërmjetësimin e përbashkët të Katarit dhe Pakistanit.