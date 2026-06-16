Ushtria iraniane paralajmëron Izraelin për vazhdimin e sulmeve në Libanin jugor

Şahin Demir
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ushtria iraniane ka paralajmëruar Izraelin se vazhdimi i sulmeve në Libanin jugor mund të shkaktojë një “përgjigje ushtarake”, duke akuzuar forcat izraelite për shkeljen e armëpushimit në fuqi 84 herë gjatë dy ditëve të fundit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve ISNA, Shtabi Qendror Khatam al-Anbiya tha se forcat izraelite kanë vazhduar operacionet ushtarake në Libanin jugor, pavarësisht njoftimit për përfundimin e luftës nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Komanda ushtarake tha se forcat izraelite kanë shkelur armëpushimin 84 herë gjatë dy ditëve të fundit dhe kanë vazhduar sulmet që kanë shkaktuar viktima në Liban.
Ajo paralajmëroi se, nëse forcat izraelite nuk ndalin “agresionin” në Libanin jugor, duhet të presin një “përgjigje të fortë” nga forcat e armatosura të Iranit.
Deklarata vjen në mes të tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit libanezo-izraelit, pavarësisht mirëkuptimit të fundit midis Washingtonit dhe Teheranit që synon t’i japë fund konfliktit të tyre ushtarak, i cili shpërtheu pasi Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt.
Zyrtarët iranianë vazhdimisht kanë deklaruar se ndalimi i sulmeve izraelite në frontet rajonale, veçanërisht në Liban, është ndër objektivat kryesore të memorandumit të mirëkuptimit që pritet të nënshkruhet të premten midis Teheranit dhe Washingtonit.
Megjithatë, zyrtarët izraelitë kanë bërë të ditur se operacionet ushtarake në Liban do të vazhdojnë pavarësisht marrëveshjes së pritshme, duke ngritur dyshime mbi perspektivat për uljen e tensioneve në frontin libanez.
Izraeli po zhvillon një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, e cila sipas të dhënave të fundit zyrtare ka lënë mijëra të vrarë e të plagosur dhe ka detyruar më shumë se 1 milion njerëz të zhvendosen.
Izraeli mban nën okupim zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e mëparshme e viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite kanë depërtuar më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.