Ushtria iraniane paralajmëron hapjen e “fronteve të reja” nëse sulmohet sërish

Serdar Dincel
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Irani ka paralajmëruar se do të hapë “fronte të reja” nëse SHBA-ja dhe Izraeli ndërmarrin sulme të reja kundër vendit, transmeton Anadolu.
“Nëse sulmohemi sërish, do të hapim fronte të reja kundër tyre me mjete dhe metoda të reja”, tha një zëdhënës i ushtrisë iraniane në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve ISNA.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërsulme nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje afatgjatë.
Presidenti amerikan, Donald Trump, pastaj e zgjati armëpushimin për një periudhë të pacaktuar, duke ruajtur njëkohësisht bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.