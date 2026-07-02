Ushtria e Burkina Fasos pretendon se ka vrarë mbi 400 persona të armatosur që sulmuan pozicionet ushtarake

Oumar Sankare
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Forcat e armatosura të Burkina Fasos të mërkurën pretenduan se zmbrapsën sulmet e koordinuara nga grupet e armatosura në disa pozicione ushtarake më 30 qershor, duke vrarë më shumë se 400 sulmues gjatë kundërofensive të mbështetura nga sulmet ajrore, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën vonë, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura tha se sulmet kishin në shënjestër pozicionet e Forcave të Armatosura Kombëtare (FAN) dhe Vullnetarët për Mbrojtjen e Atdheut (VDP) në lokalitetet e Gayeri, në rajonin Sirba, dhe Solhan dhe Sebba, në rajonin Liptako.
Sipas ushtrisë, njësitë tokësore, të mbështetura nga mjetet ajrore, iu përgjigjën menjëherë sulmeve. Ai tha se sulmet ajrore të synuara dhe luftimet tokësore "neutralizuan më shumë se 400 terroristë" dhe mundësuan rikuperimin e një sasie të madhe pajisjesh, duke përfshirë më shumë se 250 motoçikleta, 353 armë të kalibrave të ndryshëm, municione dhe pajisje komunikimi.
Ushtria raportoi gjithashtu vdekjen e tre prej personelit të saj gjatë luftimeve, duke përfshirë dy në Solhan dhe një në Gayeri.
“Operacionet për sigurimin e zonës po vazhdojnë dhe intensifikohen për të gjurmuar ata që ikën dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve”, tha ushtria.
Deklarata lidhte sulmet e koordinuara me vendimin e Burkina Fasos, të shpallur një ditë më parë, për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Francën. Gjithashtu pretendohet se Franca mbështet grupet e armatosura, një akuzë e paraqitur në deklaratë pa dhënë prova.