Ushtria amerikane shkurton trajnimet për shkak të mungesës së buxhetit

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ushtria amerikane po përballet me mungesë buxheti për shkak të rritjes së shpenzimeve dhe po përgatitet të shkurtojë fondet për programet e trajnimit si pjesë e masave për uljen e kostove, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë amerikanë, ABC News raportoi se kjo mungesë e papritur buxhetore arrin në rreth 4 deri në 6 miliardë dollarë, pasi shërbimi ka zgjeruar ndjeshëm praninë operacionale brenda dhe jashtë vendit.
Shkurtimet, që prekin gjithçka nga shkollat elitare deri te programet e trajnimit të njësive, kanë çuar në anulime të shumta të papritura dhe në rritje të kontrollit mbi shpenzimet, shumë përpara përfundimit të vitit fiskal më 30 shtator.
Sipas raportit, hendeku shumë miliardësh në buxhetin e shërbimit vjen nga presionet në rritje operacionale dhe rritja e shpenzimeve në të gjithë forcën.
Faktorët kryesorë përfshijnë kostot e lidhura me luftën me Iranin dhe zgjerimin e misionit për sigurimin e kufirit jugor të SHBA-së.