Ushtria amerikane rrëzon 2 dronë iranianë mbi Ngushticën e Hormuzit

Fatma Zehra Solmaz
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi të shtunën se forcat amerikane rrëzuan dy dronë iranianë vetëshkatërrues mbi Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se mjetet ajrore pa pilot paraqisnin kërcënim për trafikun detar ndërkombëtar në këtë rrugë ujore me rëndësi strategjike, transmeton Anadolu.
“Më herët gjatë ditës së sotme, forcat amerikane në Lindjen e Mesme rrëzuan dy dronë iranianë vetëshkatërrues që kërcënonin trafikun detar ndërkombëtar në Ngushticën e Hormuzit”, shkroi CENTCOM-i në platformën amerikane X.
Komanda shtoi se forcat amerikane “mbeten të pozicionuara dhe të gatshme të vazhdojnë mbrojtjen kundër agresionit iranian”.
Incidenti shënon zhvillimin më të fundit në një seri tensionesh midis Washingtonit dhe Teheranit në rajon.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit.
Në kundërpërgjigje, Irani ndërmori sulme ndaj Izraelit dhe goditi vende që strehojnë baza ushtarake amerikane, ndërsa gjithashtu ndaloi lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyç për furnizimet globale me energji.
Më vonë hyri në fuqi një armëpushim, megjithëse përpjekjet diplomatike për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar.