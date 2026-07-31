Ushtria amerikane hedh poshtë pretendimin e Iranit se Ngushtica e Hormuzit është e mbyllur

Diyar Güldoğan
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) hodhi poshtë pretendimet e Iranit se Teherani ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, duke e quajtur këtë deklaratë “të rreme”, transmeton Anadolu.
“Edhe një herë, qeveria iraniane pretendon se ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit. Kjo është e pavërtetë”, tha CENTCOM-i në platformën sociale amerikane X.
Komanda tha se Ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur për trafikun e anijeve tregtare dhe theksoi se Irani nuk e kontrollon këtë kalim të rëndësishëm detar.
“Ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur për kalimin e anijeve tregtare. Irani nuk e kontrollon atë. Mijëra anije kanë lundruar përmes kësaj rruge ujore ndërkombëtare gjatë katër muajve të fundit”, tha CENTCOM-i.