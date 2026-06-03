Ushtari libanez u vra në sulmin izraelit në një shkelje të re të armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Një ushtar libanez u vra në një sulm ajror izraelit në Libanin jugor, tha ushtria të mërkurën, ndërsa Izraeli vazhdonte shkeljet e përditshme të një armëpushimi në vazhdim, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria libaneze tha se ushtari u vra në sulmin që kishte në shënjestër atë ndërsa po udhëtonte në rrugën Nabatieh-Kfartebnit.
Sulmi erdhi një ditë pasi zyrtarët libanezë dhe izraelitë mbajtën një raund të katërt të bisedimeve të sponsorizuara nga SHBA-ja në Washington që synonte ruajtjen e armëpushimit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura të sigurisë.
Izraeli ka vazhduar sulmet pothuajse ditore ajrore dhe sulmet tokësore në Liban, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite kanë vrarë afro 3.500 njerëz dhe kanë zhvendosur mbi 1,6 milionë, sipas zyrtarëve libanezë.