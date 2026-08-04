UNRWA: Qendra e trajnimit në Qalandiya u bastis pesë herë këtë vit nga forcat izraelite

Şahin Demir
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha sot se forcat izraelite kanë bastisur Qendrën e saj të Trajnimit Qalandiya, objektin e saj të fundit operativ në Kudsin Lindor të pushtuar, pesë herë që nga fillimi i vitit 2026, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu gjatë një turneu të organizuar nga agjencia në qendër, drejtoresha e përkohshme e Zyrës së Medias së UNRWA-së në Bregun Perëndimor të pushtuar, Abeer Ismail tha se qendra mbetet objekti i fundit funksional i UNRWA-së në Kudsin Lindor të pushtuar.
"UNRWA-ja nuk ka marrë asnjë urdhër izraelit për ta mbyllur, konfiskuar ose prishur atë", tha ajo.
Sipas saj, ligji i Izraelit që ndalon aktivitetet e UNRWA-së në Kuds hyri në fuqi më shumë se një vit më parë, duke çuar në mbylljen e selisë së agjencisë në lagjen Sheikh Jarrah, gjashtë shkollave të saj në Kudsin Lindor dhe klinikave të saj në kampin e refugjatëve Shuafat dhe Qytetin e Vjetër.
"Pavarësisht se nuk kanë marrë asnjë urdhër zyrtar mbylljeje ose konfiskimi, autoritetet izraelite kanë kryer pesë bastisje në qendër që nga fillimi i vitit pa njoftim paraprak", tha ajo. Ismail shtoi se qendra vazhdon të funksionojë pavarësisht bastisjeve të përsëritura, me studentët që vazhdojnë të ndjekin kurse trajnimi profesional dhe veror.
Ajo e përshkroi objektin si pronë të OKB-së të mbrojtur sipas Konventës së OKB-së mbi Privilegjet dhe Imunitetet e Kombeve të Bashkuara dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë për të parandaluar mbylljen ose konfiskimin e saj.
Ismail theksoi se komunikimi midis UNRWA-së dhe autoriteteve izraelite është ndërprerë ndërsa agjencia vazhdon të koordinohet me organet e OKB-së dhe organizatat e të drejtave të njeriut. E pyetur për alternativat nëse qendra mbyllet, ajo tha se UNRWA-ja mund të gjejë vendndodhje tjetër, por tha se ruajtja e vendndodhjes aktuale ishte çështja kryesore për shkak të rëndësisë së saj simbolike.
Ajo vuri në dukje se qendra u krijua në fillim të viteve 1950 në tokë të vënë në dispozicion nga qeveria jordaneze dhe tha se mbyllja e saj do të ketë implikime politike dhe do të jetë pjesë e përpjekjeve më të gjera për të minuar punën e UNRWA-së në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Më 27 korrik, forcat izraelite bastisën qendrën dhe arrestuan anëtarë të stafit, duke shënuar bastisjen e dytë në më pak se një muaj. Sipas UNRWA-së, qendra e trajnimit profesional u shërben rreth 350 studentëve refugjatë palestinezë të moshës 15 deri në 19-vjeç nga 19 kampe refugjatësh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke ofruar arsim, akomodim, ushqim dhe trajnim profesional falas.
Në tetor 2024, Parlamenti izraelit (Knesset) miratoi dy ligje që ndalon UNRWA-në të veprojë në Izrael dhe ndalon kontaktin zyrtar me agjencinë. Legjislacioni hyri në fuqi në fund të janarit 2025.