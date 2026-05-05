UNRWA: Infeksionet e lëkurës rriten në Gaza për shkak të mungesës së ilaçeve

Lina Altawell
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Palestinezët në Rripin e Gazës, i cili është nën bllokadë nga Izraeli, po vuajnë gjithnjë e më shumë nga infeksione të lëkurës për shkak të rritjes së insekteve dhe parazitëve, përfshirë minjtë, morrat, pleshtat dhe marimangat, njoftoi Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), transmeton Anadolu.
UNRWA tha se ekipet e saj shëndetësore po trajtojnë rreth 40 për qind të "mijëra rasteve", duke theksuar se këto gjendje "zakonisht menaxhohen lehtësisht me mjete të thjeshta", të cilat aktualisht nuk janë të disponueshme në Gaza.
"Në Gaza, ilaçet bazë janë në mungesë dhe shumë fëmijë kanë mbetur pa trajtimin që u nevojitet", shtoi agjencia e OKB-së në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ajo paralajmëroi se nëse ndihma nuk lejohet në Gaza në shkallë të gjerë, "situata ka të ngjarë të përkeqësohet më tej".
Paralajmërimi vjen mes një situate humanitare në përkeqësim në Gaza, ku mungesa e furnizimeve mjekësore dhe përkeqësimi i kushteve të jetesës kanë kontribuar në përhapjen e sëmundjeve.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72,600 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë në një sulm vdekjeprurës në Gaza që nga tetori i vitit 2023, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, Izraeli ka refuzuar të lejojë sasitë e dakorduara të furnizimeve humanitare në enklavë, ku rreth 2,4 milionë palestinezë, përfshirë 1,5 milion të zhvendosur, përballen me kushte të rënda humanitare.