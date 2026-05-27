Universiteti i Dresdenit në Gjermani shkakton polemika mbi projektin kërkimor me firmën izraelite të armëve

Ayhan Şimşek
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Studentët në Universitetin Teknik të Dresdenit (TU Dresden) po protestojnë ndaj një projekti kërkimor me kompaninë izraelite të mbrojtjes Elbit Systems, pasi një panel etik i universitetit kishte votuar kundër bashkëpunimit, por rektorati e kishte miratuar gjithsesi, transmeton Anadolu.
“Për një shumë të vogël prej 30 mijë eurosh, po bëhen kërkime për armë vrasëse”, tha në një deklaratë grupi studentor Shoqata Social-Demokrate e Studentëve në Dresden (SDS).
Grupi kundërshton bashkëpunimin pasi dronët Hermes 900 të Elbit Systems janë përdorur në Gaza, ku fushata ushtarake e ashpër e Izraelit ka vrarë mijëra civilë dhe është përshkruar nga shumë OJQ si gjenocid.
Sipas raportimeve të mediave, projekti fokusohet në sistemin e shtytjes së dronit izraelit Hermes 900. Mjeti ajror konsiderohet i përshtatshëm për operacione në lartësi mesatare, por për misione si ato të raportuara në Gaza, motori thuhet se është tepër i rëndë, duke shkaktuar sjellje të paqëndrueshme në fluturim dhe madje edhe rrëzime.
Grupi studentor kërkoi ndërprerjen e projektit të diskutueshëm dhe tërheqjen e ankesave të paraqitura kundër anëtarëve të panelit etik të universitetit, pas dokumenteve të rrjedhura në media që tregonin se rektorati kishte miratuar projektin pavarësisht kundërshtimeve të panelit.