Unioni i shtypit palestinez dokumenton 55 shkelje izraelite kundër gazetarëve në maj

Raşa Evrensel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Sindikata e Gazetarëve Palestinezë ka bërë të ditur se ka dokumentuar 55 shkelje izraelite kundër anëtarëve të saj gjatë muajit maj, transmeton Anadolu.
“Pushtimi izraelit po ndjek një politikë që synon kufizimin e lirisë së punës gazetareske dhe pengimin e gazetarëve nga kryerja e detyrës së tyre profesionale për të përcjellë të vërtetën dhe për të dokumentuar shkeljet në terren”, thuhet në një deklaratë.
Unioni tha se dokumentoi 55 shkelje izraelite kundër gazetarëve muajin e kaluar, përfshirë dy plagosje nga zjarri i drejtpërdrejtë gjatë mbulimit të ngjarjeve në terren, dy arrestime arbitrare dhe 30 raste ndalimi dhe pengimi të punës dhe raportimit.
Ai gjithashtu raportoi pesë raste të të shtënave të drejtpërdrejta ndaj gazetarëve dhe pesë sulme me gaz lotsjellës dhe granata trullosëse.
Sindikata gjithashtu dokumentoi dy raste të konfiskimit të pajisjeve gazetareske, dy raste të sulmeve fizike ndaj gazetarëve, dy raste të ndalimit të gazetarëve nga mbulimi i ngjarjeve në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, një incident të bastisjes dhe mbylljes së një institucioni mediatik, një rast të paraqitjes së një gazetari para gjykatës dhe tre raste të marrjes në pyetje dhe thirrjeve të gazetarëve.
“Këto praktika përbëjnë një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare, Konventave të Gjenevës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që lidhen me lirinë e mendimit dhe të shprehjes, të cilat garantojnë mbrojtjen e gazetarëve gjatë kryerjes së detyrave të tyre profesionale”, shtoi sindikata.
Sindikata paralajmëroi se shënjestrimi i gazetarëve palestinezë përbën “një kërcënim në rritje për lirinë e shtypit dhe të drejtën e publikut për qasje në informacion”, duke theksuar se forcat izraelite vazhdojnë të përdorin të gjitha mjetet për të shtypur punën mediatike.
Ajo u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, organizatave mediatike dhe OKB-së që “të marrin përgjegjësitë e tyre ligjore dhe morale për të ushtruar presion mbi autoritetet pushtuese për të ndalur shkeljet e vazhdueshme kundër gazetarëve palestinezë, për të mbajtur përgjegjës autorët dhe për të siguruar mbrojtjen e nevojshme për punonjësit e medias”.
Muajin e kaluar, sindikata tha se kishte dokumentuar afro 300 shkelje dhe sulme izraelite kundër anëtarëve të saj që nga fillimi i vitit 2026.
Sipas unionit, të paktën 262 gazetarë palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit 2023, përfshirë 261 në Gaza, ndërsa gjashtë gazetarë të tjerë janë vrarë që nga fillimi i këtij viti.