Unioni i Bashkive të Gazës paralajmëron për katastrofë humanitare dhe shëndetësore, shërbimet janë pranë kolapsit

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Unioni i Bashkive të Rripit të Gazës paralajmëroi të enjten për një katastrofë humanitare, shëndetësore dhe mjedisore të afërt, ndërsa shërbimet bazë komunale në Gaza janë afër kolapsit, transmeton Anadolu.
Shërbimet e ujit, kanalizimit dhe menaxhimit të mbetjeve po përkeqësohen për shkak të kufizimeve të vendosura nga Izraeli për hyrjen e vajrave industrialë, naftë, pjesë këmbimi, goma, pompa dhe pajisje të tjera të nevojshme për të operuar dhe mirëmbajtur objektet jetike, tha sindikata në një deklaratë.
Ajo njoftoi se mungesat e vajrave industrialë përbëjnë kërcënimin më serioz, pasi gjeneratorët, puset e ujit, stacionet e ujërave të zeza dhe makineritë bashkiake varen drejtpërdrejt prej tyre, duke shtuar se shterimi i tyre mund të ndalojë funksionimin edhe nëse ka furnizime të kufizuara me naftë.
Bashkitë dhe autoritetet e ujit operojnë dhjetëra puse dhe stacione për të siguruar më shumë se 140.000 metra kub ujë në ditë për përdorim shtëpiak dhe për pije.
Ata pompojnë gjithashtu rreth 60.000 metra kub ujëra të zeza në det çdo ditë për të parandaluar derdhjen në zonat e banuara.
Më shumë se 3.000 metra kub mbeturina mblidhen çdo ditë në të gjithë Gazën, por mungesa e vazhdueshme e karburantit dhe pjesëve rezervë mund të ndalojë operacionet e grumbullimit dhe transportit, tha sindikata.
Më tej ajo vuri në dukje se një ndalesë e tillë do të çojë në akumulimin e mbeturinave në zonat e banuara dhe strehimoret, duke rritur rrezikun e sëmundjeve, epidemive, insekteve dhe brejtësve.
Një kolaps i mundshëm i sistemit të shërbimeve komunale do të rrezikojë shëndetin publik dhe do të përkeqësojë kushtet për më shumë se 2 milionë njerëz në Rripin e Gazës, paralajmëroi sindikata.
Ajo i mbajti okupuesit izraelitë plotësisht përgjegjës për situatën dhe pasojat e saj humanitare dhe mjedisore.
"Koha po mbaron" thuhet në deklaratën në të cilën paralajmërohet se vonesat e mëtejshme në furnizimin e materialeve operacionale mund të shkaktojnë një krizë të gjerë humanitare dhe mjedisore.
Që nga tetori 2023, sulmet izraelite kanë vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe kanë plagosur më shumë se 173.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, sipas shifrave palestineze.
Ai shtoi se pavarësisht pajtueshmërisë së Hamasit me fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli nuk i ka përmbushur angazhimet e tij, ndërsa bisedimet për fazën e dytë mbeten të ngecura.
Deklarata gjithashtu tha se Izraeli ka parandaluar hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve strehimore dhe banesave të parafabrikuara në Gaza, ku rreth 2,4 milionë njerëz, përfshirë 1,5 milionë banorë të zhvendosur, po jetojnë nën kushte katastrofike.