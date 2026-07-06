UNICEF: Të paktën 330 fëmijë të vrarë dhe të plagosur në Sudan në gjysmën e parë të vitit 2026

Lina Altawell
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Të paktën 330 fëmijë u raportuan të vrarë ose të plagosur në Sudan gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2026, ndërsa luftimet midis ushtrisë dhe Forcave paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) bëhen "gjithnjë e më vdekjeprurëse" për fëmijët, tha të hënën Fondi i OKB-së për Fëmijë (UNICEF), transmeton Anadolu.
"Fëmijët në të gjithë Sudanin vazhdojnë të mbajnë barrën e një lufte që po bëhet gjithnjë e më vdekjeprurëse", tha UNICEF në një deklaratë.
Agjencia tha se shtetet e Darfurit dhe Kordofanit vazhduan të regjistrojnë nivelet më të larta të viktimave të fëmijëve.
"Situata në dhe përreth El-Obeid (kryeqyteti i Kordofanit të Veriut) dhe më gjerësisht në të gjithë Kordofanin e Veriut, është veçanërisht alarmante", paralajmëroi ajo.
Që nga maji, sulmet me dronë dhe sulme të tjera kanë vrarë të paktën 18 fëmijë dhe kanë plagosur 17 të tjerë në shtet.
"Fëmijët po kapen në një cikël të pafund të dhunës, zhvendosjes dhe privimit. Për shumë fëmijë, nuk ka më vend të sigurt", tha Sheldon Yett, përfaqësues i UNICEF-it për Sudanin.
“Ata po vriten dhe po plagosen në shtëpitë e tyre, në rrugë, në tregje dhe ndërsa përpiqen të kenë akses në shërbime thelbësore si arsimi dhe kujdesi shëndetësor. Fëmijët nuk duhet të jenë kurrë shënjestër. Jeta, të drejtat dhe e ardhmja e tyre duhet të mbrohen”, tha Yett.
UNICEF paralajmëroi se kërcënimi i sulmeve ka thelluar frikën, ankthin dhe traumën tek fëmijët, veçanërisht në komunitetet që përballen me bombardime dhe zhvendosje të përsëritura.
“Konflikti vazhdon t’i ekspozojë ata ndaj shkeljeve të rënda, duke përfshirë rekrutimin dhe përdorimin, rrëmbimin, dhunën seksuale dhe sulmet ndaj shkollave dhe spitaleve”, sipas UNICEF.
Zyrtarët e OKB-së kanë paralajmëruar për një katastrofë humanitare dhe abuzime të të drejtave të njeriut në El-Obeid, ndërsa RSF ka vazhduar sulmet e saj në qytet.
Të dielën, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin paralajmëroi se El-Obeid mund të përballet me të njëjtin fat si El-Fasher, kryeqyteti i Darfurit të Veriut, ku u raportuan abuzime masive pas marrjes së qytetit nga RSF në vitin 2025.
Sudani është përfshirë në konflikt që nga prilli i vitit 2023, kur shpërthyen luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së për planet për të integruar forcën paramilitare në ushtri. Lufta ka shkaktuar një nga krizat më të këqija humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur gati 13 milionë të tjerë.